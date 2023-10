Auch Boll am Start Starbesetzung bei Frankfurter Tischtennis-Turnier

Die lukrative Turnierserie World Table Tennis löste 2021 die World Tour ab, zu der auch jedes Jahr ein German-Open-Turnier gehörte. Vom 29. Oktober bis 5. November macht die WTT-Serie zum ersten Mal in Deutschland Station. Das Frankfurter Turnier ist mit 500.000 Dollar etwa doppelt so hoch dotiert wie die letzten German-Open-Wettbewerbe 2020 in Magdeburg und 2019 in Bremen.