Titelkämpfe in Katar Staffel verpasst WM-Medaille im Freiwasserschwimmen

Schon über fünf und zehn Kilometer im Einzel hatten die Deutschen in Katar die anvisierten Podestplätze verfehlt. Beck und Florian Wellbrock waren jeweils als Titelverteidiger im Hafen von Doha gestartet, konnten aber nicht in den Kampf um Edelmetall eingreifen. Ausnahmeschwimmer Wellbrock verzichtete auf einen Staffelstart. Er setzt auf Regeneration und will in der kommenden Woche in den Beckenrennen um die Medaillen kämpfen.