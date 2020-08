Europäisches CS:GO-Turnier : Sprout steht im Viertelfinale der ESL One Cologne

Sprout steht im Viertelfinale der ESL One Cologne

Sprout um Josef „faveN“ Baumann bleibt bei der ESL One Cologne weiterhin ungeschlagen. Foto: Stephanie Lieske/ESL/dpa

Köln Die Überraschung ist geglückt: Das deutsche Counter-Strike-Team Sprout hat sich für die K.o.-Runde der europäischen Sektion der ESL One Cologne qualifiziert. Die Deutschen setzten sich im entscheidenden Gruppenspiel mit 2:1 gegen OG durch.

„Wir wissen was wir können, auch wenn wir es nicht immer zeigen. Wir sind aber definitiv besser, als die meisten glauben“, sagte Sprout-Spieler Timo „Spiidi“ Richter nach dem Spiel. Gerade auf der Karte Nuke habe die Strategie super funktioniert, so Spiidi. „Nachdem wir die ersten Runden gewonnen hatten, war OG so unsicher, dass wir sie ganz einfach ausspielen konnten.“