Ende der Gruppenphase : Sprit und Team Liquid stehen im Halbfinale der IEM Katowice

Für Team Spirit um Victor „somedieyoung“ Orudzhev hätte es in der Gruppenphase der IEM Katowice kaum besser laufen können. (Archivbild). Foto: Adam Lakomy/ESL Gaming/dpa

Kattowitz Bei der Gruppenphase der IEM Katowice überzeugen besonders die russischen Teams. Spirit setzt sich für den Gruppensieg sogar gegen drei Top-Ten-Teams durch. Nur in Gruppe B kann Team Liquid den russischen Teams standhalten und sich den Gruppensieg sichern.

„Es fühlt sich unglaublich an, gegen Astralis gewonnen zuhaben. Daran werden wir in den nächsten Spieler anknüpfen“, sagte Spirits Boris „magixx“ Vorobiev nach dem Spiel. Auch für diejenigen, die im Vorfeld an Team Spirit gezweifelt hatten, fand er klare Worte: „Solche Leute werden immer sagen, dass wir nicht gut sind und wir werden ihnen weiterhin das Gegenteil beweisen.“