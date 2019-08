WM in Japan : Kletterer Megos muss im WM-Finale verletzt aufgeben

Hachioji Sportkletterer Alex Megos hat bei den Weltmeisterschaften im japanischen Hachioji seine zweite Medaille verpasst. Der 26 Jahre alte Erlanger, der zuvor in den Einzelwettbewerben Silber in der Disziplin Lead gewonnen hatte, musste am Mittwoch verletzungsbedingt aus dem Finale im Kombinationswettbewerb aussteigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

Megos zog sich während der Disziplin Bouldern eine Verletzung am Finger zu. Bundestrainer Urs Stöcker sagte: „Er war so niedergeschlagen, dass er direkt ins Hotel gefahren ist, weil er das restliche Finale nicht mehr mitansehen wollte.“