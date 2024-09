Paralympics Sporthilfe: 700.000 Euro für Paralympics-Medaillengewinner

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe wird insgesamt 700.000 Euro an die Medaillengewinner bei den gerade in Paris zu Ende gegangenen Paralympics auszahlen. Das teilte die Stiftung in Frankfurt am Main mit. Demnach bekommen Paralympics-Gewinner wie die Olympiasieger eine Prämie von 20.000 Euro. Silbermedaillen-Gewinner werden mit 15.000 Euro, Bronzemedaillen-Träger mit 10.000 Euro honoriert.