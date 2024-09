Paralympics Sporthilfe: 660.000 Euro für Paralympics-Medaillengewinner

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe wird insgesamt 660.000 Euro an die Medaillengewinner bei den gerade in Paris zu Ende gegangenen Paralympics auszahlen. Das teilte die Stiftung in Frankfurt/Main mit. Demnach bekommen Paralympics-Gewinner wie die Olympiasieger eine Prämie von 20.000 Euro. Silbermedaillen-Gewinner werden mit 15.000 Euro, Bronzemedaillen-Träger mit 10.000 Euro honoriert.