Vorphase : Splyce startet mit zwei Siegen in LoL-Weltmeisterschaft

Splyce startet mit zwei Siegen in LoL-Weltmeisterschaft

Splyce startete mit zwei Siegen in die Play-In-Phase der League-of-Legends-WM. Foto: Riot Games/dpa.

Berlin In Berlin hat die Vorphase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft begonnen. Am ersten Spieltag konnte lediglich das europäische Team Splyce auf ganzer Linie überzeugen. Nur vier Teams der angebrochen Play-In-Phase kann sich für die Gruppenphase qualifizieren.

In Gruppe A ist nach wie vor alles offen: Alle drei Teams gewannen und verloren je eine Partie des ersten Spieltags. Im Eröffnungspiel konnte das in Deutschland ansässige Team Unicorns of Love überraschend gegen Clutch Gaming aus Nordamerika siegen.