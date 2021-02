Europäischer Dota Pro Circuit : Spitzenreiter Secret schlägt OG mit 2:1 in Dota Dreamleague

Spitzenreiter Secret schlägt OG mit 2:1 in Dota Dreamleague

Köln Team Secret bleibt im letzten Match der westeuropäischen Liga des Dota Pro Circuit weiter ungeschlagenen. Während Secret nun direkt in die Playoffs des Singapore Major zieht, muss der amtierende Weltmeister OG weiter um die Qualifikation kämpfen.

Team Secret hat in der letzten Woche der Dreamleague OG mit 2:1 geschlagen. Damit bleibt das Team von Clement „Puppey“ Ivanov in westeuropäischen Liga des Dota Pro Circuit ungeschlagen, die Erstplatzierung besiegelte das Team in der Woche zuvor.