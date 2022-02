MAD Lions verliert Anschluss : Spitzenreiter Rogue sichert Playoffs in LoL-Liga LEC

Spitzenreiter Rogue sichert Playoffs in LoL-Liga LEC

Als erstes Team in den Playoffs ist Rogue in der LoL-Liga LEC weiter der klare Favorit auf den Titel. Foto: spo

Berlin Nach zwei weiteren Siegen steht Rogue als erstes Team in den Playoffs der LEC. SK Gaming zeigt sich verbessert, während Titelverteidiger MAD Lions nach zwei Niederlagen weiter zittern muss.

Nachdem Rogue in der Vorwoche nach elf Siegen in Folge erstmals Niederlagen einstecken musste, lief für den Spitzenreiter nun alles nach Plan: In der sechsten Spielwoche besiegte das Team mit MAD Lions und Team Vitality namhafte Mitstreiter und steht als Playoff-Teilnehmer fest.