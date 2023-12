In einer Gaming-Bar Spielstätte für EA Sports FC: BVB in der Virtual Bundesliga

Eine eigene Heimspielstätte für den E-Sport: Damit will Borussia Dortmund seinen Einstieg in den FIFA-Nachfolger EA Sports FC unterfüttern. In seiner ersten Saison der Virtual Bundesliga Club Championship eröffnete der BVB seinen eigenen Bereich, den „Signal Iduna Gaming Park“ in der Gaming-Bar Basestack mitten in Dortmund.