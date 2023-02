League of Legends : Spandau mit alleiniger Tabellenführung in der Prime League

Im Rennen um den Prime-League-Titel hat Eintracht Spandau an der Tabellenspitze gerade beste Chancen. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa

Berlin Nach vier Wochen in der Frühlings-Saison hat Eintracht Spandau die alleinige Tabellenführung in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League inne. Unicorns of Love ist der Eintracht aber dicht auf den Fersen.

Spandau zeigte auch in dieser Spielwoche wieder eine starke Performance gegen Schalke 04 und E wie Einfach E-Sports und festigt damit weiter seine Position an der Spitze der Tabelle. Nur gegen den direkten Konkurrenten Unicorns of Love: Sexy Edition musste die Eintracht bisher eine Niederlage einstecken.

UOL hat in dieser Woche zudem für ein Debüt gesorgt: Mit Mareike „Sayna“ Burg kam zum ersten Mal eine Frau in der obersten deutschen Liga zum Einsatz. Die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt kostete die Einhörner zwar den Platz an der Tabellenspitze, sie sind mit nur einem Sieg weniger aber dennoch in Schlagdistanz zu Spandau.

Zu kämpfen hat indes der Berliner Traditions-Club BIG: Mit bisher nur zwei Siegen in der Saison steht das Team derzeit mit EWI am Tabellenende. Dort haben die beiden Teams Eintracht Frankfurt abgelöst, nachdem das Team des Bundesligisten sich mit einer makellosen Spielwoche in der Tabelle nach oben gekämpft hat.

© dpa-infocom, dpa:230210-99-554202/3

(dpa)