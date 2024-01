Turnier in London Sonderlob für Supertalent Littler: „Wird Darts dominieren“

Der glückliche Sieger fügte im TV-Interview bei Sky Sports lobend an: „Luke ist ein unglaubliches Talent. Es geht nicht nur um das Sportliche, sondern auch sein Auftreten. Er hat das alles großartig gemeistert. Sie werden keinen anderen 16-Jährigen finden, der so geerdet ist.“ Der Teenager wird von Rekord-Weltmeister Phil Taylor beraten und geht 2024 erstmals mit einer sogenannten Tourcard bei vielen wichtigen Turnieren an den Start.