Zum ersten Mal mit Swiss Stage So funktioniert das neue Format der League of Legends Worlds

In der Play-In-Phase treten weniger Teams an als zuvor. Nur die kleineren Regionen wie Vietnam, Japan und Südamerika kämpfen hier um zwei Plätze in der nächsten Runde. Da die russische Liga weiter ausgesetzt bleibt, wurde deren Platz zwischen der nordamerikanischen LCS und der hauptsächlich europäischen LEC ausgespielt - das europäische Team BDS setzte sich durch und startet in den Play-Ins.