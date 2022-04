Turnier : Snooker-WM: Titelträger, Favoriten und fehlende Deutsche

Sheffield Viele Titelkandidaten, aber wieder mal keine Deutschen: Im Crucible Theatre gibt es mit der Rückkehr der Zuschauer über das komplette Turnier ein Stück Normalität.

Am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport) geht es im Crucible Theatre von Sheffield wieder los: die Snooker-WM 2022, die alljährlich am gleichen Ort stattfindet.

Wer sind die Favoriten?

Experte Rolf Kalb sagte der dpa: „Ich habe einige Favoriten mit Problemen auf dem Zettel. Ich würde mich in diesem Jahr nicht wundern, wenn es einen Außenseitersieg gäbe. In diesem Jahr scheint er eher möglich als in den Vorjahren.“ Es gibt auch aussichtsreiche chinesische Teilnehmer wie Ding Junhui oder Zhao Xintong.

Wann gab es zuletzt eine Titelverteidigung?

Sind Deutsche dabei?

Nein, wieder nicht. Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg sind erneut in der Qualifikation gescheitert und haben damit eine deutsche Premierenteilnahme im Crucible Theatre verpasst. Beide verloren in der dritten Runde. Der 25 Jahre alte Kleckers unterlag mit 5:6 gegen Matthew Selt aus England. Lichtenberg (24) musste sich mit 0:6 dem Iraner Hossein Vafaei geschlagen geben.

Was ist anders als zuletzt?

Wer überträgt die WM?

Eurosport ist wie gewohnt umfangreich mit von der Partie, zeigt alleine auf seinem Free-TV-Kanal rund 110 Stunden Liveprogramm. Weiteres Programm gibt es via Stream. Üblicherweise sind bei der WM drei Sessions pro Tag angesetzt: eine am Vormittag, eine am Nachmittag und eine am Abend. Gespielt wird in Sheffield normal an zwei Tischen.