WM in Sheffield : Snooker-Profi O'Sullivan vergleicht sich mit Prinz William

WM in Sheffield

Snooker-Profi Ronnie O'Sullivan sieht in seiner Kindheit und Jugend Parallelen zum Leben von Prinz William. Foto: Nigel French/PA Wire/dpa

London Snooker-Profi Ronnie O'Sullivan sieht in seiner Kindheit und Jugend Parallelen zum Leben von Prinz William.

„Seit ich zehn oder elf Jahre alt war, hatte ich diesen Erwartungsdruck, dass ich eines Tages Weltmeister werde“, sagte der 44-Jährige dem Sender BBC Radio 5 Live am Rande der Snooker-WM in Sheffield. „Das ist in vielerlei Hinsicht wie Prinz William, der darauf vorbereitet wird, eines Tages König zu werden.“