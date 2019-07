Turnier in Blackpool : Smith und Cross im Finale bei Darts-World-Matchplay

Turnier in Blackpool

Wirft in Blackpool um den Sieg: Rob Cross. Foto: Jörg Carstensen.

Blackpool Die beiden Engländer Rob Cross und Michael Smith haben das Finale beim zweitwichtigsten Darts-Turnier der Welt erreicht.

Der frühere Weltmeister Cross schlug in der Vorschlussrunde beim World Matchplay in Blackpool am Samstagabend den Nordiren Daryl Gurney mit 17:15, nachdem er bereits mit 9:15 zurücklag. WM-Finalist Smith setzte sich im Anschluss daran gegen seinen Landsmann Glen Durrant mit 17:10 durch.