Im französischen Pau : Slalomkanuten bei Europameisterschaften ohne Titel

Pau Die deutschen Slalomkanuten sind bei der Europameisterschaft im französischen Pau ohne Titel geblieben. Die Bilanz konnte auch Weltmeister Hannes Aigner im Kajak-Einer nicht mehr aufbessern - er landete auf Rang 13.

Wie schon bei der WM vor zwei Jahren blieb der Augsburger Tasiadis auf der technisch anspruchsvollen Strecke erneut in einer Walze hängen. Dabei fuhr er im Canadier-Einer bis Tor 19 noch um den Sieg mit. „Bis dahin war ich saustark unterwegs und auch in Führung, glaube ich. Bei Tor 20 bin ich an der Walze hängengeblieben. Ich habe das Boot in der Welle nicht ganz so gut gedreht bekommen“, erklärte der Olympia-Zweite und betonte: „Das Ergebnis passt trotzdem, wir haben die EM aus dem vollen Training heraus bestritten.“ Europameister wurde Benjamin Savsek (Slowenien) vor Martin Thomas (Frankreich).