Skispringen : Schwerer Sturz von Leyhe überschattet Skisprung-Quali

Trondheim (sid) Skispringer Stephan Leyhe droht nach einem schweren Sturz in der Qualifikation für den Weltcup in Trondheim (Norwegen) eine lange Pause. Der Willinger kam am Mittwoch nach seinem Flug auf 141,5 Meter zu Fall und hielt sich das linke Knie.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bestätigte, besteht bei dem 28-Jährigen der Verdacht auf einen Kreuzbandriss.