Skispringen : Freitag gibt sich und Horngacher Rätsel auf

Oberstdorf Richard Freitag schlurfte niedergeschlagen den Auslauf der Schattenbergschanze entlang, stoppte dann aber doch bei den Journalisten, um sein Debakel zu bereden. „Es hilft ja nix – ihr könnt ja nichts dafür“, sagte Freitag, der nach seinem Qualifikations-Aus für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf am liebsten im Boden versunken wäre.

„Es ist schwierig zu erklären, weil man es selbst nicht so richtig weiß“, sagte der 28 Jahre alte Sachse. Vor zwei Jahren war Freitag noch als Weltcup-Spitzenreiter zur Tournee gekommen und hatte im Gelben Trikot die Qualifikation in seiner Wahlheimat Oberstdorf gewonnen. Am Samstag verpasste er als 59. den Wettkampf der besten 50 und musste bei der großen Springerparty vor mehr als 25 000 Fans zusehen.