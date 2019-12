Ski alpin : Dreßen in Bormio auf Platz zehn

Dreßen in Bormio auf Platz zehn

Bormio Thomas Dreßen ist mit einem Top-10-Ergebnis aus der kurzen Weihnachtspause gekommen. Deutschlands bester Abfahrer belegte beim Weltcup im italienischen Bormio am Freitag Rang neun. Zu den Podestplätzen fehlte dem 26-Jährigen etwas mehr als eine Sekunde.

„Ich bin brutal zufrieden“, sagte Dreßen, der nicht gut zurechtgekommen war. Den Sieg holte sich Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus Südtirol. Die Abfahrt war Ersatz für den in Gröden abgesagten Wettkampf. Am Samstag folgt die reguläre Bormio-Abfahrt über die volle Distanz, am Sonntag steht eine Kombination auf dem Programm.