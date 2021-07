Olympia : Skeetschützin Messerschmidt ohne Medaille: Fünfte im Finale

Tokio Olympia-Debütantin Nadine Messerschmidt hat eine Medaille im Skeet verpasst. Die 27 Jahre alte Sportschützin aus Thüringen belegte bei den Sommerspielen in Tokio im Finale der besten Sechs den fünften Platz.

Messerschmidt wusste trotzdem zu überzeugen. Die Sportschützin zeigte sich in dem Wettbewerb über zwei Tage nervenstark, auch wenn es am Ende nicht zur Medaille reichte. Die junge Mutter, die im Vorjahr den Weltcup in Nikosia gewann und zuletzt EM-Vierte im kroatischen Osijek wurde, war mit 120 Scheiben und konstanten 24er-Serien ins Sechser-Finale eingezogen.