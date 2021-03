SKs Leistung in der LEC : SK-Toplaner Jenax: Können G2 oder Rogue in Playoffs schlagen

Berlin Trotz unerfahrener Spieler steht das LoL-Team von SK Gaming in der LEC überraschend auf dem dritten Platz. Im Interview erklärt Toplaner Jenax, warum es derzeit so gut läuft. Und er setzt ein klares Ziel.

Das League-of-Legends-Team von SK Gaming ist mit unerfahrenen Spielern in die aktuelle Saison der europäischen Liga LEC gestartet. In der vorletzten Spielwoche der regulären Saison steht die deutsche Mannschaft allerdings auf dem dritten Platz.

Antwort: Unsere Erwartungshaltung war von Anfang relativ hoch. Wir haben uns das Team nicht zusammengestellt, um vielleicht in die Playoffs zu kommen, sondern um gegen die Top-Teams anzukommen. Das aktuelle Ergebnis ist daher schon relativ erwartet. Fünf Siege in Folge sind natürlich sehr gut für uns, aber wir haben uns schon gedacht, dass es ungefähr so laufen wird.

Antwort: Generell sind wir kein Team, das im frühen Spielverlauf gewinnt, sondern wir sind gut in Teamkämpfen. Gerade das ist eine wichtige Stärke, weil wir auch in Spielen, wo der Gegner früh vorne liegt, das Spiel drehen können, weil wir sehr in unseren Fähigkeiten in den Teamkämpfen vertrauen. Daher denke ich, dass wir gute Chancen haben, ein Team wie G2 oder Rogue in den Playoffs schlagen zu können.