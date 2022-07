Counter-Strike : Sjokz über CS:GO: „Das hat man in keinem anderen E-Sport“

Köln Seit fast zehn Jahren ist Sjokz das Gesicht der LoL-Liga LEC. Doch auch beim CS:GO-Major und der IEM Cologne war die Moderatorin Teil des Analyse-Desks. Im Interview redet sie über die Unterschiede.

Viele kennen Eefje „Sjokz“ Depoortere aus League of Legends, doch auch in „Counter-Strike: Global Offensive“ kommt man an der Moderatorin nicht vorbei. Auf der IEM Cologne sprach sie mit der Deutschen Presse-Agentur über ihren Einstieg in CS:GO, die Unterschiede zu LoL und die deutsche Community.

Viel Vorbereitung vor großen Turnieren

Sjokz: Deutschlernen mit der Maskenbildnerin

Antwort: Nach zehn Jahren gewöhnst du dich an alles. Aber dann ist die Pandemie gekommen. Wir haben das Publikum vermisst, das die Erfahrung eigentlich komplett macht. Deswegen ist es so cool, hier zu sein. Und CS:GO ist so cool als Live-E-Sport, denn was dort in den Runden passiert, hat man in keinem anderen E-Sport. In LoL kannst du 20 Minuten Laning-Phase haben und da passiert nichts. Aber hier ist jede Runde etwas los, und das ist so cool für die Live-Experience.