Hockey : Sieg und Niederlage für deutsche Teams gegen Niederlande

Amsterdam Die deutschen Hockey-Damen haben in ihrem ersten Pro-League-Match seit September eine Überraschung knapp verpasst.

Beim Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Niederlande verlor die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger in Amsterdam 1:2 (1:0). Die Hamburgerin Lisa Altenburg brachte die DHB-Damen in der 12. Minute in Führung, die das Oranje-Team nach der Pause durch Fredrique Matla (35.) und Ireen van den Assem (40.) noch drehte. „Wir haben einige gute Ansätze gezeigt. In der zweiten Hälfte waren wir im Umschaltspiel nach vorn aber zu langsam“, urteilte Reckinger.