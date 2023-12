WM in London Sieg und gutes Los: Schindler bei Darts-WM vor Premiere

„Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass Scott Williams ein einfacheres Los sein wird als Danny Noppert. Williams ist aber auch nicht zu unterschätzen. Ich denke, wenn ich noch einmal ein ähnliches Spiel an den Tag legen sollte wie heute, dürfte ich auch gewinnen, aber das wird sich zeigen“, sagte Schindler über den nächsten Gegner. Williams hatte am Donnerstagabend überraschend mit 3:0 gegen Weltklasseprofi Noppert gewonnen. In der Weltrangliste steht der Engländer auf Rang 52 und damit deutlich hinter Schindler.