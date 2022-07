Darts-Premiere : Sherrock Siegerin beim World Matchplay der Frauen

Blackpool Darts-Spielerin Fallon Sherrock hat bei der ersten Ausgabe des World Matchplays für Frauen den Titel gewonnen.

Die 27-Jährige bezwang in Blackpool nacheinander Katie Sheldon (4:2), Lorraine Winstanley (5:2) und Aileen de Graaf (6:3) und sicherte sich so den mit 10.000 Pfund (circa 11 750 Euro) dotierten Turniersieg. „Es fühlt sich so gut an, diesen Titel gewonnen zu haben und als erster Name auf der Trophäe verewigt zu werden“, sagte die Engländerin.