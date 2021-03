Kein siebter Titel in Folge : Serral scheitert im Finale des SC2 StayAtHomestory Cup 3

Kein siebter Titel in Folge

Kein Glück: Serral konnte den siebten Titel in Folge beim Homestory Cup nicht holen. Foto: TakeTV/dpa/Archiv

Krefeld Der siebte Titel in Folge bleibt ihm verwehrt: Joona „Serral“ Sotala hat das Finale des Starcraft 2 StayAtHomestory Cup 3 mit 0:3 gegen Kim „Stats“ Dae Yeob verloren. Seit November 2018 hatte der Finne jedes Turnier des Krefelder Veranstalters TakeTV gewonnen.

Stats verlor im ganzen Turnierverlauf nur eine Serie in der ersten Gruppenphase. In den Playoffs blieb der Protoss-Spieler aus Südkorea stabil in der Upper Bracket.