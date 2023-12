Rekordchampion: Serral mit fünftem Triumph bei Homestory Cup in Starcraft 2

Der schmächtige Finne Joona „Serral“ Sotala reckte unter dem Jubel der Zuschauer den Siegergürtel in die Höhe, als wäre er gerade Boxweltmeister geworden. Doch in der TakeTV-Bar ist er mit seinem fünften Triumph beim Homestory Cup in Starcraft 2 unangefochtener Rekordchampion.