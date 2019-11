E-Sport im Erlebnisbad : Serral gewinnt zum dritten Mal Homestory Cup in Starcraft 2

Krausnick Der Homestory Cup steht für eine familiäre Atmosphäre und Spaß. Die 20. Ausgabe findet in Brandenburg unter Palmen statt. Allerdings wird dort auch höchstklassiges Starcraft 2 gespielt. Das Finale bestreiten zwei gute Bekannte.

Bester Deutscher beim HSC war Tobias „ShoWTimE“ Sieber, der gerade so die Gruppenphase überlebte. In der ersten Runde der Lower Bracket schied er allerdings gegen den Koreaner Won „PartinG“ Lee Sak aus. In dem Protoss-gegen-Protoss-Match stand es am Ende 2:3 für PartinG.