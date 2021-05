NA gegen EU : Sentinels gewinnen Valorant Masters – Finalsieg gegen Fnatic

Reykjavik Das Team von Sentinels hat das erste weltweite Masters in Valorant gewonnen – und das auf dominante Weise. Die US-Organisation hat das Turnier in Reykjavik ohne Mapverlust für sich entschieden.

Dominanz von Anfang bis Ende: Die Valorant-Profis von Sentinels haben sich zum ersten internationalen Valorant-Champion gekrönt. Im Finale des Masters in Reykjavik besiegte das E-Sport-Team aus den USA die europäische Organisation Fnatic mit 3:0 nach Maps (14:12; 16:14; 13:9).

„Es fühlt sich richtig gut an“, sagte Sentinels-Profi Hunter „SicK“ Mims nach dem Spiel im Livestream des Finals. Für den ehemaligen Counter-Strike-Profi war der Erfolg eine besondere Genugtuung. „Meine ganze CS-Karriere wollte ich das so sehr. In Valorant konnte ich jetzt allen beweisen, dass ich ein Champion sein kann.“

Ganz so eindeutig, wie es das Ergebnis aussehen lässt, war das Finale aber nicht. Besonders die ersten beiden Maps Split und Bind verliefen ausgeglichen und wurden erst in der Verlängerung entschieden. Shahzeb „ShahZaM“ Khan von Sentinels zollte daher Fnatic in der Presserunde nach dem Finale Respekt: „Sie sind ein richtig gutes Team. Ich denke, es war eines der härtesten Matches, das wir bisher hatten.“