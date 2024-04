Turnen Seitz stürzt beim Comeback am Stufenbarren

„Das hat sich sehr gut angefühlt“, sagte die 30-Jährige nach dem Bundesliga-Wettkampf in Ketsch, bei dem sie an ihrem Paradegerät Stufenbarren antrat. Nach einem Sturz kam die frühere Europameisterin mit ihrem Vortrag auf 12,55 Punkte. „Es war ein blöder Fehler, aber ich fühle mich schwungvoll und fit und merke, dass ich zurzeit täglich stundenlang am Barren hänge“, sagte Seitz.