Turn-DM in Berlin : Seitz stellt Uralt-Rekord am Stufenbarren ein

Turnte in Berlin neuen Rekord: Elisabeth Seitz. Foto: Marijan Murat.

Berlin Endlich der Rekord! Elisabeth Seitz hat ihr Sturz-Trauma bestens verkraftet und mit einer Demonstration der Stärke am Stufenbarren den deutschen Uralt-Titel-Rekord bei Turn-Meisterschaften egalisiert.

Mit ihrem fünften Barren-Gold in Serie kommt die 25-jährige Stuttgarterin nun auf insgesamt 22 deutsche Meistertitel und schloss zur Berliner Ex-EM-Zweiten Ingrid Föst auf, die zwischen 1953 und 1963 ebenso oft in der DDR erfolgreich war.

„Fantastisch, dass mir nun keiner den Rekord mehr streitig machen kann. 22 Titel sind unglaublich“, sagte Seitz, die damit ihre Medaillen-Ambitionen für die WM im Oktober in Stuttgart unterstrich. Erstmals präsentierte sie an einem Wochenende zweimal ihre Übung mit dem Top-Ausgangswert von 6,4 und wurde am Sonntag mit Gesamtnote von 14,90 Punkten belohnt.

Nach ihrem Blackout am Schwebebalken hatte Seitz tags zuvor noch von einem „Total-Ausfall“ gesprochen: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dreimal in einem Wettkampf abgestiegen bin“, sagte sie enttäuscht nach dem fünften Mehrkampf-Rang (51,60 Punkte). Nur 9,95 Punkte am Balken waren für die Ausnahme-Turnerin, die zuletzt wegen Fußproblemen wochenlang pausieren musste, ein Negativ-Rekord.

Bereits drei Wochen vor der ersten Qualifikation für die Heim-WM stellte sich unterdessen die Kölnerin Sarah Voss in Topform vor. Nach ihrem Überraschungserfolg im Mehrkampf (54,25 Punkte) wurde die frisch gebackene Abiturientin am Sonntag auch souveräne Meisterin am Sprung. „Ein Super-Wochenende. Ich bin total happy“, meinte die 19-Jährige.

Eine Premiere mit 31 Jahren erlebte Routinier Marcel Nguyen, der mit 14,333 Punkten erstmals am Boden das Meister-Podest erklomm. „Es ist einfach irre. Ich habe schon im olympischen Boden-Finale gestanden, war aber noch nie deutscher Meister am Boden. Das wurde endlich mal Zeit“, sagte er nach seinem insgesamt 17. Meistertitel.