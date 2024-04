Turnen Seitz gibt Comeback nach langer Verletzungspause

Die Europameisterin von 2022 hatte sich Anfang September im Training am Boden die rechte Achillessehne gerissen. „Das war mit der schlimmste Tag meiner Karriere“, sagte Seitz rückblickend. Unter anderem hatte sie daraufhin die WM in Belgien einen Monat später verpasst. Seitz hofft noch auf eine Nominierung für Olympia in Paris. Es wären bereits ihre vierten Sommerspiele nach 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio.