Wasser-Qualität Seine weiter im Fokus: Schulz und Co. müssen sich gedulden

Das wäre jedoch nicht nach dem Geschmack des deutschen Fahnenträgers und zweifachen Paralympics-Goldmedaillengewinner Martin Schulz. „Ich persönlich bin nicht so empfindlich und gehe davon aus, dass sich auch die anderen ein Schwimmen in der Seine wünschen, bevor wir einen Duathlon austragen müssen“, sagte er. Für ihn kam die kurzfristige Verlegung nun „ein bisschen unerwartet, weil das Wasser in der letzten Zeit ja ganz okay war. Damit hat keiner gerechnet“, sagte Schulz.