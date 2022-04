Comeback im November : Segler Herrmann startet bei der Route du Rhum

Segelprofi Boris Herrmann wird im November an der Traditionsregatta Route du Rhum teilnehmen. Foto: Boris Herrmann/Team-Malizia.com/dpa

Hamburg Bei seinem Comeback wird Segelprofi Boris Herrmann vom 6. November an bei der Traditionsregatta Route du Rhum an den Start gehen.

Für seinen noch entstehenden Neubau „Malizia - Seaexplorer“ wird das Rennen der erste Härtetest nach der Fertigstellung in Frankreich sein. Die Route du Rhum wird alle vier Jahre ausgetragen und führt ihre Teilnehmer aus der bretonischen Korsarenstadt Saint-Malo über 3542 Seemeilen (6560 Kilometer) nach Pointe-à-Pitre auf der Karibikinsel Guadeloupe. Bei der letzten Teilnahme 2018 segelte Herrmann wie bei seiner Vendée-Globe-Premiere, die im Januar 2021 endete, auf Platz fünf.

Knapp zwei Jahre nach seinem großen Vendée-Globe-Abenteuer markiert der Route-du-Rhum-Start für den in Hamburg lebenden Herrmann die Halbzeit vor seinem zweiten Start bei der Vendée Globe. Denn 2024/25 will der 40-Jährige erneut am wichtigsten Solorennen des Segelsports teilnehmen. Mit seinem Start ins Transatlantik-Solorennen geht Herrmann auch einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur offiziellen Vendée-Globe-Qualifikation. „Die Route-du-Rhum-Teilnahme hat unter anderem das Timing für unser Design und den Bau der neuen Yacht bestimmt“, sagt Herrmann. Seine Teilnahmebestätigung bedeutet: Beim Neubau läuft alles nach Plan.