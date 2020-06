Olympiasieger von 1996 : Segel-Ass Schümann will kein Boot besitzen

Jochen Schümann gewann 1996 in Atlanta die olympische Goldmedaille in der Soling-Klasse. Foto: Andreas_Altwein/dpa

Hamburg Der dreimalige Segel-Olympiasieger und zweimalige America's-Cup-Gewinner Jochen Schümann möchte kein eigenes Segelboot haben.

„Das ist ein Versprechen an meine Frau. Außerdem ist mein Geschmack mittlerweile so von Topbooten verwöhnt, dass ich mir die technische Ausstattung, die ich gern haben würde, gar nicht leisten könnte“, sagte der gebürtige Berliner in einem Interview der „Welt am Sonntag“.