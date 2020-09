Sensibles Innen-Ohr : Seekranke Windsurf-Legende Naish: „Kein Wassermensch“

Kailua Windsurf-Legende Robby Naish hat schon sein Leben lang mit Seekrankheit zu kämpfen. Wenn er länger als zehn Minuten auf einem kleinen Boot sei, werde ihm schlecht.

„Selbst mit Tabletten“, sagte der 57 Jahre alte Hawaiianer in einem Interview der Tageszeitung „Welt“. „Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich niemanden kenne, der derart sensibel reagiert und so seekrank wird wie ich“, meinte er weiter. „Ich nehme also Tabletten und muss mich extrem auf den Horizont konzentrieren.“