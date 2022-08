Meisterschaft in Rom : Schwimmer Märtens mit EM-Silber „super glücklich“

Rom In Abwesenheit von Florian Wellbrock holt Lukas Märtens die zweite EM-Medaille für das deutsche Schwimm-Team. Ein junger rumänischer Ausnahmeschwimmer unterbietet einen 13 Jahre alten Weltrekord.

„In so einem Feld muss man sich erstmal behaupten und das habe ich geschafft“, sagte Märtens. Die Stimmung, die an eine Mischung aus Fußball- und Volksfestatmosphäre erinnerte, beeindruckte ihn und weckte Sehnsüchte. „Ich kriege mit, dass die ganzen Zuschauer hier für die Italiener brennen. Wir haben natürlich auch ein super Team dabei, das uns unterstützt. Aber das ist ja nichts dagegen“, sagte Märtens. „Ich freue mich, wenn wir das vor eigener Kulisse auch mal haben.“

Freundin leidet auf der Tribüne mit

Auf der Tribüne fieberte seine Freundin Isabel Gose mit. „Ich muss immer für zwei Leute nervös sein“, sagte die 20-Jährige. „Ich kann immer gar nicht so richtig hinschauen, weil ich so aufgeregt bin. Ich glaube, ich bin bei ihm aufgeregter als bei mir.“ Vor dem Rennen ihres Partners, in dem Sven Schwarz Rang fünf belegte, hatte sich Gose in 1:57,70 Minuten als Zweitschnellste der Halbfinals für den Endlauf über 200 Meter Freistil qualifiziert. Am Vortag hatte sie über 800 Meter Freistil die erste Medaille für das deutsche Team in Rom geholt.