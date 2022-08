Europameisterschaft : Schwimmer Lukas Märtens erreicht Finale über 200 Meter

Ist souverän in das Finale über 200 Meter Freistil geschwommen: Lukas Märtens. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Rom Lukas Märtens steht am Montag im Finale der Schwimm-Europameisterschaften über 200 Meter Freistil.

Erst am Samstag hatte der 20-Jährige Märtens über 800 Meter die Silbermedaille gewonnen. Nach seinem zweiten Platz über 400 Meter bei den Weltmeisterschaften vor anderthalb Monaten in Budapest war es bereits das zweite Edelmetall in diesem Jahr.