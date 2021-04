DSV : Schwimmer kämpfen um Tokio-Tickets: „Fingerzeig für Olympia“

Heidelberg Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und sieben andere Schwimmer haben ihre Olympia-Tickets schon sicher, für ihre Nationalmannschaftskollegen geht es jetzt um alles. Wellbrock hat eine Prognose für die Sommerspiele.

Teamcoach Vitense berichtete davon, dass die Beckenschwimmer nach einer langen Corona-Zwangspause endlich loslegen wollen. „Die Motivation ist auch nach der zusätzlichen Zeit durch die Verschiebung um ein Jahr sehr groß bei uns allen“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. In Heidelberg an diesem Wochenende, Magdeburg (9. bis 11.), Berlin (16. bis 18.) und Dortmund (17./18.) können bei Rennen ohne Zuschauern die Normzeiten erfüllt werden. International können Aktive in Stockholm oder Eindhoven (8. bis 11.) die Olympia-Normen zu knacken.

Seit Anfang 2019 steht er zusammen mit Teamchef Bernd Berkhahn an der Spitze des Trainerstabes, der die Athleten auf die Olympischen Spiele in Tokio und die EM in Ungarn vorbereitet. „Ich würde mir wünschen, dass wir viele Projekte und Konzepte auch nach den Olympischen Spielen mehr und mehr ausbauen“, sagte Vitense. „Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Deutschlands Trainer*innen als großes Team zusammengefunden haben und alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“