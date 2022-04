Rückenspezialist : Schwimmer Braunschweig: Dichter Zeitplan sorgt für Probleme

Berlin Rückenschwimmer Ole Braunschweig sieht den engen Terminplan der Schwimmer in dieser Saison kritisch.

Die Corona-Pandemie hat nach wie vor Auswirkungen auf den internationalen Schwimm-Kalender. Nach den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Tokio fanden 2021 noch Kurzbahn-Europameisterschaften und Kurzbahn-Weltmeisterschaften statt. Die Langbahn-WM im japanischen Fukuoka wurde zunächst vom vergangenen in dieses Jahr verlegt, letztendlich aber auf 2023 verschoben. Zusätzlich werden nun Weltmeisterschaften in diesem Sommer in Budapest ausgetragen. Sie enden nur gut fünf Wochen vor den Europameisterschaften in Rom.