Weltcup : Schwimm-Weltmeister Wellbrock siegt über 1500 Meter Freistil

Berlin Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock hat seinen zweiten Sieg in der Olympia-Saison verbucht. Der 22-Jährige gewann beim Heim-Weltcup in Berlin über 1500 Meter Freistil.

In 15:10,82 Minuten blieb er 13 Sekunden über seiner Siegerzeit von vor einer Woche beim Rennen in Budapest. Wellbrock hatte diesmal aber leicht erkrankt bewusst Tempo rausgenommen. „Es war vernünftig, dass ich heute nicht unter 15 Minuten geschwommen bin“, sagte der Doppel-Weltmeister der Titelkämpfe im Sommer in Südkorea.