Corona-Krise : Schwimm-Weltmeister glaubt an Olympia ohne Zuschauer

Schwimm-Weltmeister glaubt an Olympia ohne Zuschauer

Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock glaubt nicht an Zuschauer bei den Olympischen Spielen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Bremen Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock rechnet in diesem Sommer mit Olympischen Spielen ohne Zuschauer.

„Ich bin insgesamt sehr gespannt, wie die Spiele vor Ort stattfinden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass in Tokio alles in etwas ruhigerem und kleinerem Rahmen abläuft - und ohne Zuschauer. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das würde das Risiko nur unnötig vergrößern“, sagte der 23-Jährige in der Sendung „Sportblitz“ von Radio Bremen.