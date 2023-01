Sportpolitik : Schwimm-Verband darf weiter mit Fördergeldern rechnen

Berlin Nach einer TV-Dokumentation mit Vorwürfen sexualisierter Gewalt überprüft das Bundesinnenministerium die Förderung des Deutschen Schwimm-Verbands. Nun liegt ein Bericht vor.

Das Bundesinnenministerium wird den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) auch zukünftig fördern. Das geht aus einem Untersuchungsbericht des BMI zur Situation im DSV „im Hinblick auf die Vorwürfe sexualisierter Gewalt“ hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es gibt in dem Bericht aber auch Kritik am Verband. Zuerst hatte „Sportschau.de“ am Samstag darüber berichtet. Der DSV war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der DSV konnte im Zuge der Überprüfung seiner Förderwürdigkeit dem Ministerium nachweisen, alle Formalien erfüllt zu haben. Demnach hat der Verband dem Ministerium mitgeteilt, dass alle Forderungen der Eigenerklärung vollumfänglich umgesetzt worden seien. Der DSV hatte als Belege seine Satzung sowie sein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt vorgelegt, heißt es in dem BMI-Bericht: „Die Prüfung dieses Konzepts durch BMI hat ergeben, dass alle in der Eigenerklärung geforderten Maßnahmen enthalten sind.“

Konsequenzen für die aktuelle Förderung des DSV haben die Vorfälle demnach zunächst nicht. „Er erfüllt auch alle sonstigen Fördervoraussetzungen, so dass nach derzeit geltenden Förderrichtlinien einer Förderung nach den gleichen Maßstäben wie für alle Bundessportfachverbände nichts entgegensteht“, heißt es in dem Bericht an die Mitglieder des Sportausschusses des Bundestages. Dieses Gremium wird am Mittwoch in Anwesenheit der neuen DSV-Doppelspitze Wolfgang Rupieper und Kai Morgenroth zu diesem Thema tagen.