Olympische Spiele : Schwimm-Star Wellbrock sieht Favoritenrolle noch entspannt

Berlin Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock geht mit dem Favoritendruck bei den Olympischen Spielen gelassen um.

„Ich fühle mich im Deutschen Schwimmverband zurzeit in dieser Favoritenrolle tatsächlich wohl, muss ich gestehen. Klingt vielleicht blöd, wenn ich das so sage, aber ich kann das genießen und - glaube ich - auch gut damit umgehen. Ich sehe diese Favoritenrolle noch recht entspannt“, sagte der 23-Jährige im Interview der „Welt am Sonntag“.