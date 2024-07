Schwimmen bei Olympia Schwimm-Sportdirektor Hansmann fordert: „Keine Lex China“

Einige der positiv Getesteten sind auch bei den an diesem Samstag beginnenden Schwimm-Wettkämpfen der Sommerspiele in Paris dabei. „Natürlich sind wir enttäuscht - die Athleten und auch wir Betreuer -, dass das nicht transparent und ordentlich aufgearbeitet wurde und dass diese elf der 23 Schwimmerinnen und Schwimmer auch hier in Paris am Start sind“, sagte Hansmann.