WM in Katar Schwimm-Bundestrainer übt Hotel-Kritik: „Kein Glücksgriff“

Er und seine Mannschaft gehen die Situation pragmatisch an. „Da muss man halt etwas dazukaufen und aufpassen, dass man sich gut ernährt. Die Sportler gehen gut damit um. Da ist keiner, der rum zetert“, sagte Berkhahn, der Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock in Magdeburg trainiert. „Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech.“ Auch andere Nationen sind in der großen Anlage untergekommen, unter anderem australische, ungarische und chinesische Sportlerinnen und Sportler wohnen dort.