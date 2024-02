WM in Katar Schwimm-Bundestrainer: Mit Wellbrock bei Null angefangen

Jetzt beginnt für Wellbrock, aber auch für die anderen Magdeburger Medaillengewinner Isabel Gose und Lukas Märtens die harte Vorbereitung für die Olympischen Spiele. „Unsere Höhentrainingslager kommen jetzt noch. Die hohen Belastungen und die hohen Umfänge, also all das, was dann die Leistung ausprägt im Sommer, das kommt jetzt obendrauf. Der Fokus lag bislang darauf, das Krafttraining zu verbessern, das Kraftniveau zu erhöhen und auch die Intensitäten“, sagte Berkhahn.