Volleyball Schwerinerinnen mit erneutem Krimi-Sieg gegen Stuttgart

Den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich im dritten Spiel der Serie „Best of Five“ nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (20:25, 12:25, 25:21, 25:23, 15:8) gegen den Allianz MTV Stuttgart durch und geht nun mit einer 2:1-Führung in das vierte Duell am Mittwoch beim Titelverteidiger.